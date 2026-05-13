Украинские СМИ сообщили о массированной атаке на регионы страны

Украинские СМИ сообщили о массированной атаке со стороны российских войск на несколько регионов страны. Из сообщений следует, что ударам подверглись Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

По данным местных властей, в городе Жолква Львовской области на западе Украины в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры. Как уточняется, город остался без электроснабжения. Атакован также Ужгород в Закарпатской области.

Позже появились сообщения об ударах в Волыни, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской областях.

Украинские СМИ и киевские эксперты предполагают, что удары могут наноситься до утра 14 мая.

Российские официальные структуры эту информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что российские войска за прошлые сутки нанесли новые удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, связанным с украинской армией.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

