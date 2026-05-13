Североатлантический альянс может готовить очередную кровавую антироссийскую инсценировку на Украине. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, обратив внимание на недавние встречи представителей НАТО с кинорежиссерами, сценаристами и продюсерами в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже.

«Обратили внимание на информацию, согласно которой накануне представители НАТО провели три встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами, работающими в киноиндустрии в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже, а в следующем месяце планируется встреча с членами Британской гильдии сценаристов [WGGB]. В письме, которое получили приглашенные на эти мероприятия, говорится о «трех проектах», которые уже находятся в разработке. Может быть, государства НАТО вновь готовятся к очередной кровавой инсценировке? Например, в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Буче», – сказала дипломат, слова которой цитирует ТАСС.

Вена, Анастасия Смирнова

