В Курской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль: ранен мирный житель

В Курской области в результате атаки со стороны вооруженных формирований Украины получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в канале в «Максе».

«На автодороге Рыльск – Льгов противник атаковал движущийся автомобиль. В результате удара ранен 59-летний мирный житель», – отметил губернатор.

По его словам, у пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения головы, груди, таза, рук и ног.

Ранее сегодня сообщалось, в Белгородской области в результате атак дронов были ранены четверо мирных жителей.

Курск, Анастасия Смирнова

