Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при атаках ВСУ

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников получили ранения четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем канале в «Максе».

В частности, в селе Бессоновка от удара дрона по легковому автомобилю были ранены двое сотрудников сельхозпредприятия. «Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук. У второго мужчины множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки», – уточнил губернатор.

По его словам, в результате атаки еще одного дрона там же был ранен еще один сотрудник. Ему диагностировали множественные осколочные ранения головы и спины.

Кроме того, в поселке Разумное беспилотник нанес удар по движущемуся легковому автомобилю, ранен его водитель.

Ранее сообщалось, что сегодня в течение дня силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами России еще 53 украинских беспилотника самолетного типа.

Ночью 13 мая средства ПВО уничтожили 286 украинских беспилотников над 15 регионами России.

Белгород, Анастасия Смирнова

