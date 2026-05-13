В Брянской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя

Вооруженные формирования Украины нанесли новые удары по Брянской области, в результате чего погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем канале в «Максе».

По его словам, одно из ЧП произошло в городе Севск, в котором ВСУ атаковали территорию, прилегающую к отделению «Почты России».

«В результате целенаправленного удара, к сожалению, погиб мирный житель», – отметил губернатор, добавив, что повреждено здание «Почты России, три легковых автомобиля.

Вместе с тем ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Старая Погощь Суземского района, в результате чего погиб мирный житель Ставропольского края.

Брянск, Анастасия Смирнова

