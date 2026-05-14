ВСУ нанесли удар по территории, прилегающей к ЗАЭС: есть пострадавшие

Украинские вооруженные формирования нанесли удар с использованием беспилотников по территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего пострадали два ее сотрудника. Об этом сообщила пресс-служба станции.

«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины по прилегающей к Запорожской АЭС (Росатом) территории, в 100 метрах от периметра станции, были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей», – говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Пресс-служба станции пояснила, что атака ВСУ носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших. «В настоящее время они доставлены в МСЧ-145, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – отмечается в сообщении.

«Такие атаки – это ни что иное, как терроризм», – подчеркнули на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по территории, прилегающей к администрации Энергодара – города-спутника ЗАЭС. В результате атаки дрона пострадал сотрудник мэрии.

Энергодар, Анастасия Смирнова

