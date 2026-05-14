российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ нанесли удар по территории, прилегающей к ЗАЭС: есть пострадавшие

Украинские вооруженные формирования нанесли удар с использованием беспилотников по территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего пострадали два ее сотрудника. Об этом сообщила пресс-служба станции.

«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины по прилегающей к Запорожской АЭС (Росатом) территории, в 100 метрах от периметра станции, были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей», – говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Пресс-служба станции пояснила, что атака ВСУ носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших. «В настоящее время они доставлены в МСЧ-145, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – отмечается в сообщении.

«Такие атаки – это ни что иное, как терроризм», – подчеркнули на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по территории, прилегающей к администрации Энергодара – города-спутника ЗАЭС. В результате атаки дрона пострадал сотрудник мэрии.

Энергодар, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

При ударе дрона ВСУ в Энергодаре пострадал сотрудник мэрии / В Рыльске украинский беспилотник взорвался на спортивной площадке / Ведутся «ожесточенные боестолкновения»: Пушилин раскрыл ситуацию на славянском направлении / Кремль: Москва и Киев согласовывают списки пленных для обмена / В Курской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль: ранен мирный житель / В Брянской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя / Украинские СМИ сообщили о массированной атаке на регионы страны / В Москве полагают, что НАТО готовит новую антироссийскую инсценировку на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,