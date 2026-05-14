Кремль: Москва и Киев согласовывают списки пленных для обмена

Москва и Киев в рамках подготовки к обмену пленными проводят согласование списков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Ведется работа по согласованию списков. Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сообщалось, что в период перемирия с 9 по 11 мая Россия и Украина проведут обмен пленными в формате «1 000 на 1 000». Позже Министерство обороны РФ сообщало, что Киев сорвал режим прекращения огня, нарушив его почти 30 тысяч раз.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube