российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Кремль: Москва и Киев согласовывают списки пленных для обмена

Москва и Киев в рамках подготовки к обмену пленными проводят согласование списков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Ведется работа по согласованию списков. Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сообщалось, что в период перемирия с 9 по 11 мая Россия и Украина проведут обмен пленными в формате «1 000 на 1 000». Позже Министерство обороны РФ сообщало, что Киев сорвал режим прекращения огня, нарушив его почти 30 тысяч раз.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

В Курской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль: ранен мирный житель / В Брянской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя / Украинские СМИ сообщили о массированной атаке на регионы страны / В Москве полагают, что НАТО готовит новую антироссийскую инсценировку на Украине / Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при атаках ВСУ / ВС РФ ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины / Боевики ВСУ переоделись в иракский камуфляж из-за дефицита формы / Днем над Россией нейтрализовали 40 украинских БПЛА

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,