Минобороны РФ: Киев нарушил перемирие более 30 тысяч раз

Бойцы российском армии продолжили наступление в зоне спецоперации после прекращения действия перемирия. При этом киевский режим десятки тысяч раз нарушал режим прекращения огня и предпринимал атаки на позиции ВС РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», – сообщили в оборонном ведомстве.

В это время ВСУ наносили удары с использованием БПЛА и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. Всего в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.

«За истекшие сутки до 24.00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов», – добавили в МО. Отмечается, что ВС РФ зеркально реагировали на действия ВСУ и вели ответный огонь.

12 мая оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

