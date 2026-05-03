Военные РФ нанесли удары по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Российская армия продолжает проведение спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Тем временем, подразделения группировок войск продвинулись в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – сообщили в Минобороны РФ.

Группировки войск «Север», «Запад», «Южной», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

