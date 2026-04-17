Армия России нанесла групповые удары по военным объектам на Украине

ВС РФ за прошедшую неделю нанесли массированных и пять групповых ударов по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки на гражданские объекты России. Тем временем, войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За прошедшую неделю удалось освободить два поселка в Харьковской области.

«С 11 по 17 апреля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными БПЛА, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», – сообщили в Минобороны РФ.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области, а за прошедшие сутки бойцы освободили Зыбино.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 60 управляемых авиабомб, девять снарядов системы HIMARS и 1665 беспилотника самолетного типа.

«Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

