ВС РФ взяли под контроль еще четыре поселка в зоне СВО

Российские войска за сутки выбили противника сразу из четырех населенных пунктов в зоне СВО. Тем временем, в ответ на теракты со стороны Киева ВС РФ за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки освободили населенные пункты Бударки и Караичное Харьковской области. Таким образом, на этом направлении за неделю российские бойцы установили контроль над шестью поселками.

Восточная группировка войск заняла село Лесное в Днепропетровской области. Ранее военнослужащие этой группировки освободили Воздвижевку в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области.

«За истекшие сутки подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоподгородное Днепропетровской области», – добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в период с 23 по 29 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными БПЛА. В результате поражены: предприятия ВПК Украины; объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ; авиабазы; цеха сборки, места хранения и запуска донов; пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Средства ПВО за это время перехватили 44 управляемые авиабомбы, три крылатые ракеты «Storm Shadow», три ракеты большой дальности «SCALP», 23 снаряда системы HIMARS и 2628 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

