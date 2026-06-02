В Минобороны РФ рассказали о наступлении российских войск в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

Бойцы ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации по всей линии фронта, продвигаясь в глубину обороны противника. О ситуации «на земле» рассказали в Министерстве обороны России.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по силам ВСУ в районах Писаревки, Пушкаревки, Хотени, Спасского, Великой Рыбицы и Иволжанского Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение боевикам в районах Липцов, Охримовки, Шевченко, Казачьей Лопани и Белого Колодезя.

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и бьет врага в районах Подлимана, Маяков, Пришиба, Пискуновки и Красного Лимана.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районах Николайполья, Дружковки, Артема, Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки.

Центральная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах Ивановки, Гулево, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белицкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкое, Новоселовка, Криновка и Романки.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах Орехова, Кирово и Григоровки.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили десять авиабомб, три снаряда HIMARS и 381 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Донбасс vs Киев

