Армия России нанесла групповой удар по военным аэродромам Украины

Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. Целями атаки стали военные аэродромы, объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – добавили в оборонном ведомстве.

Тем временем, группировки войск ВС РФ продолжили наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Подразделения улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», – отметили в МО.

За сутки средства ПВО перехватили десять управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 352 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

