Армия России нанесла удар по военно-морской базе на Украине

ВС РФ продолжают проведение спецоперации. За минувшие сутки подразделения группировок войск российской армии продвинулись в глубину обороны противника, а ударные силы атаковали инфраструктуру ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ», – говорится в сообщении.

Кроме того, целями ударов стали места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1380 военнослужащих, 13 броневиков, 82 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей.

Кроме того, за сутки средствами ПВО перехвачены 14 авиабомб, четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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