ВС РФ освободили село в ДНР и отрезали ВСУ от снабжения в Красном Лимане

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. ВС РФ удалось выбить украинских боевиков из Кутузовки в ДНР, а также отрезать их от снабжения в Красном Лимане. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием.

«Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане – переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики», – отметили в МО.

Кроме того, в Константиновке штурмовые группы «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен украинский боевой десантный катер «Combat Boat 90» шведского производства, нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», – добавили в Минобороны.

Средства ПВО за сутки перехватили 17 авиабомб и 566 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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