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Россия и Украина провели обмен пленными – 185 на 185

Россия и Украина обменялись пленными. В РФ вернулись 185 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские солдаты находятся в Белоруссии, с ними работает омбудсмен Яна Лантратова.

«После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – добавили в МО.

В ведомстве также сообщили, что посреднические усилия гуманитарного характера для обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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