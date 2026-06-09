ВС РФ нанесли удары по объектам транспорта и энергетики Украины

Российская армия продолжает продвижение в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ», – заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских боевиков и наемников в 142 районах.

Тем временем, подразделения группировок войск ВС РФ продолжили наступления, продвигаясь в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции на пяти направлениях.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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