российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли удары по объектам транспорта и энергетики Украины

Фото Минобороны РФ

Российская армия продолжает продвижение в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ», – заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских боевиков и наемников в 142 районах.

Тем временем, подразделения группировок войск ВС РФ продолжили наступления, продвигаясь в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции на пяти направлениях.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Российские войска освободили поселок Химик в ДНР / Россия и Украина провели обмен пленными – 185 на 185 / ВС РФ нанесли массированные удары по Украине в ответ на теракты / ВС РФ освободили село Комсомольское в Запорожской области / В Минобороны РФ рассказали о наступлении российских войск в зоне СВО / Минобороны: ВС РФ наступают на пяти направлениях в зоне СВО / МИД РФ: позиция Европы по Украине оторвана от реальности / Армия России нанесла групповой удар по военным аэродромам Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,