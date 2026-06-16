ВС РФ освободили Новый Донбасс и теснят врага в Константиновке

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки армии РФ удалось взять под контроль Новый Донбасс, а также оттеснить боевиков ВСУ в Константиновке. Тем временем, в Красном Лимане бойцы ВС России продолжают добивать разрозненные формирования противника.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Рубежное, Белицкое, Красноярское ДНР, Новопавловка и Маломихайловка Днепропетровской области.

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ», – отметили в оборонном ведомстве.

За сутки в Константиновке киевский режим потерял до 100 военнослужащих, пять бронированных машин, 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса.

Тем временем, подразделения группировки войск «Запад» в Красном Лимане продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований врага. Российские войска, наступая в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили 12 авиабомб, две крылатые ракеты «Фламинго» и 491 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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