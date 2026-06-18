Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне СВО и взяли под контроль еще один поселок. Кроме того, бойцы ВС РФ добивают формирования врага в Красном Лимане и Константиновке. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады теробороны.

В Константиновке штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили 10 авиабомб, три снаряда HIMARS, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 992 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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