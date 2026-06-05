ВС РФ нанесли массированные удары по Украине в ответ на теракты

Российские силы нанесли один массированный и шесть групповых ударов по инфраструктуре Украины в ответ на теракты на территории России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«С 30 мая по 5 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.

Целями ударов стали предприятия ВПК Украины, объекты ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Кроме того, группировки войск ВС РФ на этой неделе продолжили активные наступательные действия в зоне спецоперации и освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике и село Комсомольское в Запорожской области.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 47 управляемых авиационных бомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 3084 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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