ВС РФ освободили еще два поселка в зоне спецоперации

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. В Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении еще двух населенных пунктов.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области», – говорится в сообщении. На этом направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Басово, Варваровка и Казачья Лопань.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республики. На этом направлении российские войска ударили по формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных Малиновка, Дружковка, Николаевка, Рай-Александровка, Пискуновка, Константиновка и Артема.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Кроме того, средства ПВО за сутки перехватили 10 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS, три ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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