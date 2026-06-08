Российские войска освободили поселок Химик в ДНР

Войска ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Бойцы российской армии взяли под контроль еще один поселок в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении российские войска ударили по формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пискуновка, Краматорск, Артема, Рай-Александровка, Дружковка и Константиновка.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах», – добавили в МО.

Средствами ПФО за минувшие сутки перехвачены восемь управляемых авиабомб и 634 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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