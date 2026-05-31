Минобороны: ВС РФ наступают на пяти направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации на пяти направлениях. О ситуации на линии фронта рассказали в Министерстве обороны РФ.

Так подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Ворожба, Бачевск, Коренек, Иволжанское и Краснополье Сумской области. На Харьковском направлении российские бойцы бьют врага в районах населенных пунктов Избицкое, Липцы, Хатнее и Рубежное.

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и атакует врага в районах Благодатовки, Шийковки Харьковской области, Сидорова и Святогорска Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и ударили по формированиям противника в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай-Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР.

Центральная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Грузское, Торецкое, Кучеров Яр, Василевка, Белицкое, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Коломийцы, Гавриловка Днепропетровской области, Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкое и Комсомольское Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатериновка Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили четыре авиабомбы, два снаряда системы HIMARS и 405 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

