ВС РФ за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по инфраструктуре на Украине

Российские силы ответили на теракты боевиков Киев в отношении объектов на территории РФ и нанесли массированный и пять групповых ударов по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 16 по 22 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.

Целями ударов стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинскими военными.

Кроме того, российская армия бомбилы военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Зоя Осколкова

