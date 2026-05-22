Российские войска накануне освободили село Верхняя Терса Запорожской области. Как сообщается в сводке Минобороны, населенный пункт перешел под контроль армии России в результате наступления подразделений группировки войск «Восток».

Всего за неделю ВС РФ взяли пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» заняли села Волоховка и Шестеровка Харьковской области. Бойцы группировки «Запад» выбили противника из поселков Боровая и Кутьковка Харьковской области.

Потери ВСУ за неделю составили более 7830 боевиков. Самые большие потери противник понес в зоне ответственности группировки «Центре», бойцы которой уничтожили свыше 1965 всушников.

В то же время с 16 по 22 мая российскими военными уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня и зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ.

Российские подразделения ПВО сбили 46 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы HIMARS, крылатую ракету большой дальности «Фламинго», управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД» и 4184 беспилотников самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря за неделю уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

