Российские военные продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. ВС РФ удалось выбить боевиков ВСУ из поселка Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что для удержания поселка ВСУ дополнительно перебросили две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это им не помогло. Боевики понесли потери и были вынуждены отступить, оставив свои позиции.

«Село Волоховка находится в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчья. Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта», – добавили в МО.

Кроме того, за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО перехватили пять управляемых авиабомб и 651 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

