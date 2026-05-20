Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне СВО

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Российская армия наступает на всех направлениях. О ситуации на фронте рассказали в Министерстве обороны.

Северная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бачевск, Бунякино, Великая Писаревка, Дегтярное и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении российские бойцы бьют врага в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Избицкое, Рясное и Старица.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и теснят врага в районах Подлимана, Шийковки в Харьковской области, Красного Лимана, Пришиба, Сидорово и Татьяновки в Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и атакуют силы ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Малиновка, Николаевка, Ореховатка и Рай-Александровка в ДНР.

Центральная группировка войск продвигается в районах населенных пунктов Доброполье, Курицыно, Кучеров Яр, Ленина, Новоалександровка, Новый Донбасс, Рубежное, Светлое, Шевченко в ДНР и Ивановка в Днепропетровской области.

Восточная группировка войск продолжает продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Орлы, Покровское, Чаплино Днепропетровской области, Воздвижевка, Новоселовка и Трудовое Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Беленькое, Новоалександровка и Новомихайловка Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена зенитная самоходная установка «Gepard» производства ФРГ, нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили четыре авиабомбы и 780 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

