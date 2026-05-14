Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Бойцам ВС РФ удалось взять под контроль Николаевку в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Константиновка, Дружковка, Химик, Пискуновка, Тихоновка, Артема и Рай-Александровка.

На других направлениях подразделения группировок войск ВС РФ улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи, продолжая бить по позициям боевиков киевского режима.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», – добавили в МО.

Средства противовоздушной обороны за последние сутки перехватили реактивный снаряд HIMARS и 390 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

