ВСУ 12 раз атаковали и сотни раз обстреляли позиции российской армии

Киевский режим продолжает нарушать перемирие, тогда как российские войска остаются на своих позициях. При этом ВС РФ ведут ответный огонь по огневым точкам противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск», – говорится в сообщении.

За последние сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 6905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 23802 случая нарушения перемирия украинской стороной», – добавили в МО.

В свою очередь российские военные зеркально реагировали на действия украинских боевиков. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотников.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились», – отметили в оборонном ведомстве.

Средства ПВО за сутки перехватили 85 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

