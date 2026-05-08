Вооруженные силы Украины 1630 раз нарушили режим прекращения огня

С сегодняшнего дня действует режим прекращения огня в зоне украинского конфликта. Российские военные соблюдают временное перемирие, в то время как Киев продолжает наносить удары. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с нуля часов 8 мая полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

«Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей», – отметили в оборонном ведомстве.

Всего зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня.

ВС РФ зеркально отреагировали на действия ВСУ и нанесли ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Кроме того, поражены пункты управления и места запуска БПЛА.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

