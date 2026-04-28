Армия России освободила еще два поселка в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За минувшие сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще два поселка в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Землянки Харьковской области», – говорится в сообщении. Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Липцы, Красный Яр и Варваровка.

Южная группировка войск освободила населенный пункт Ильиновка в Донецкой Народной Республике. На этом направлении российские бойцы атакуют позиции врага в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Артема, Краматорск и Рай-Александровка.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили десять управляемых авиабомб и 281 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube