российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 апреля 2026, 10:36 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Колумбии 150 семей разыскивают родственников, завербованных ВСУ

В Колумбии 150 семей разыскивают родных, которые завербовались в наемники для участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

Собеседник издания связан с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток. «С августа 2025 года до текущего момента ко мне обратились 150 семей с просьбой помочь в поиске их родных, которые не выходят на связь», – рассказал он, комментируя ситуацию с колумбийскими наемниками в ВСУ.

По его словам, некоторые семьи разыскивают сразу нескольких родственников, пропавших на Украине. «Если о пропавших ничего не известно, то, скорее всего, их нет в живых», – сказал источник.

Ранее отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье сообщал, что власти Украины не хотят нести ответственность за наемников в рядах ВСУ и идут на различные уловки. В результате колумбийские боевики оказываются вне закона.

Богота, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Донбасс vs Киев, Украина,