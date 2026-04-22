В Колумбии 150 семей разыскивают родных, которые завербовались в наемники для участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

Собеседник издания связан с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток. «С августа 2025 года до текущего момента ко мне обратились 150 семей с просьбой помочь в поиске их родных, которые не выходят на связь», – рассказал он, комментируя ситуацию с колумбийскими наемниками в ВСУ.

По его словам, некоторые семьи разыскивают сразу нескольких родственников, пропавших на Украине. «Если о пропавших ничего не известно, то, скорее всего, их нет в живых», – сказал источник.

Ранее отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье сообщал, что власти Украины не хотят нести ответственность за наемников в рядах ВСУ и идут на различные уловки. В результате колумбийские боевики оказываются вне закона.

Богота, Зоя Осколкова

