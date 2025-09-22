В Колумбии заявили, что Киев не хочет нести ответственность за наемников

Власти Украины не хотят нести ответственность за наемников в рядах ВСУ и идут на различные уловки. В результате колумбийские боевики оказываются вне закона. Об этом рассказал РИА «Новости» отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье.

Одним из способов снятия с себя ответственности украинской стороной является осуществление вербовки не государственными органами, такими как министерство обороны, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус.

«Украинское правительство не участвует в найме бойцов, а без государственной поддержки такая деятельность является незаконной», – заявил собеседник агентства.

Ранее о том, что ВСУ вербуют наемников в параллельные, частные, напрямую не связанные с украинским министерством обороны структуры, говорил автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

Богота, Зоя Осколкова

