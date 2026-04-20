ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам ВПК на Украине

Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины в ответ на атаки по российской территории. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Тем временем, группировки войск ВС РФ продолжили наступление в зоне спецоперации.

«За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Бойцы «Центра» продвинулись в глубину обороны противника в ДНР и Днепропетровской области. Восточная группировка войск продолжила наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за последние сутки перехватили четыре управляемые авиационные бомбы и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

