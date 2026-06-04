Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. ВС РФ удалось выбить боевиков киевского режима из села Комсомольское в Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области», – сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкое, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Тем временем, система ПВО за сутки перехватила четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда «Vampire» и 601 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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