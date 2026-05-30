Европа в вопросе украинского кризиса придерживается позиции, которая далека от реальности. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

Дипломат прокомментировал слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде о том, что европейские страны не могут выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Любинский отметил, что в Европе высказываются различные мнения, включая здравомыслящие.

Однако общая линия поведения в отношении РФ не меняется. «Они гнут свою линию, которая имеет мало общего с существующими реалиями», – цитирует замминистра ТАСС.

Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что ЕС не может быть посредником в переговорах по урегулированию на Украине, так как сам является одной из сторон конфликта. В Москве также указывали, что мир на Украине наступил бы быстрее, если бы все страны отказались от поставок оружия киевскому режиму.

Москва, Зоя Осколкова

