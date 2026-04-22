ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуры Украины

Армия России нанесла удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, целью атак стали склады с боеприпасами и места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 131 районе.

Тем временем, подразделения группировок войск ВС РФ продолжили наступление в зоне спецоперации, продвинулись в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи и позиции и улучшили тактическое положение.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 368 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube