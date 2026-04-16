ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. Атака совершена в ответ на удары Киева по российским территориям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При атаке использовались высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударные БПЛА ВС РФ. В этот раз мишенями стали объекты оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Тем временем, подразделения группировок войск продолжили наступление в зоне спецоперации на всех направлениях, продвинулись в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, за последние сутки оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 270 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

