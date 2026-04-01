Армия России взяла под контроль два поселка в Харьковской и Запорожской областях

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Министерство обороны сообщает об освобождении двух поселков в Харьковской и Запорожской областях. Кроме того, ВС РФ завершили освобождение Луганской Народной Республики.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Верхняя Писаревка Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На этом направлении нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Волчанские Хутора, Избицкое, Нестерное и Покаляное. В Сумской области российские бойцы теснят врага у Вольной Слободы и Покровки.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Бойково Запорожской области», – отметили в Минобороны. Кроме того, силы ВС РФ атакуют силы противника в районах населенных пунктов Добропасово, Черненково Днепропетровской области, Воздвижевка, Комсомольское, Копани и Криновка Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение Луганской Народной Республики», – добавили в МО.

Авиация, артиллерия, ракетные войска и ударные БПЛА нанесли поражение военным аэродромам, предприятиям ВПК, объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска и хранения дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средства ПВО за сутки перехватили 10 авиабомб, снаряд системы HIMARS и 261 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

