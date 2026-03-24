российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 марта 2026, 15:43 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России освободила Песчаное в Харьковской области

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. ВС РФ освободили поселок Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Песчаное Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волоховское, Избицкое, Колодезное и Шевяковка. В Сумской области удар нанесен по силам врага в районах населенных пунктов Кондратовка, Малая Корчаковка и Мирополье.

Кроме того, сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ Вооруженными Силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и БПЛА по предприятиям ВПК Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним, а также военным аэродромам. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сообщили в МО.

За последние сутки оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства противовоздушной обороны перехватили 10 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,