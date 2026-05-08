Пятница, 8 мая 2026, 13:52 мск

ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Российская армия за прошедшую неделю нанесла групповые удары по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. Тем временем, группировки войск ВС РФ продолжили наступление в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России.

«В течение недели со 2 по 8 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами РФ нанесены шесть групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», – сообщили в МО.

Целями групповых ударов стали предприятия ВПК, ТЭК и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места хранения и запуска ударных дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, в течение недели группировки войск ВС РФ в результате активных наступательных действий взяли под контроль Мирополье в Сумской области и освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике.

За этот период потери киевского режима составили свыше 8400 боевиков и наемников, 114 броневиков, 707 автомобилей, 77 орудий полевой артиллерии, 69 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. «В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две роботизированные платформы реактивной системы залпового огня», – добавили в оборонном ведомстве.

Со 2 по 8 мая средства ПВО перехватили 44 управляемые авиабомбы, 18 реактивных снарядов HIMARS, шесть крылатых ракет «Фламинго», шесть ракет «Нептун» и 4385 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

Метки / Донбасс vs Киев

