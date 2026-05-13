Боевики Вооруженных сил Украины облачились в обмундирование с расцветкой иракской армии. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

«В ВСУ отмечается существенный дефицит военной формы, на фоне которого в подразделениях украинской армии на сумском направлении появился камуфляж иракской армии», – рассказал собеседник агентства.

Согласно имеющимся данным, иракское обмундирование приобреталось украинскими неправительственными организациями на территории США. Целью закупок была последующая передача этих комплектов военнослужащим ВСУ, которые испытывают острую нехватку военной формы.

Сумы, Зоя Осколкова

