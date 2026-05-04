В МО РФ заявили об ударах по складам боеприпасов и местам хранения дронов ВСУ

Российские военные продолжают проведение спецоперации. В Министерстве обороны РФ сообщили об ударах по складам боеприпасов и местам хранения дронов ВСУ. Кроме того, подразделения группировок войск за последние сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – говорится в сообщении ведомства.

Подразделения группировок войск ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на всех направлениях фронта. По данным МО, за последние сутки ВСУ потеряли свыше 1240 боевиков и наемников, 15 броневиков, 97 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, две машины РСЗО, 13 станций РЭБ и две станции контрбатарейной борьбы.

За сутки средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы HIMARS и 507 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube