российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 25 апреля 2026, 13:38 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ взяли под контроль поселок в Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Бойцам ВС РФ удалось взять под контроль поселок Бочково в Харьковской области.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, за прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – добавили в МО.

За сутки средства противовоздушной обороны перехватили 11 авиабомб и 256 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуры Украины / В Колумбии 150 семей разыскивают родственников, завербованных ВСУ / ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам ВПК на Украине / Армия России нанесла групповые удары по военным объектам на Украине / ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины / Киев получает химоружие через западные спецслужбы для провокаций в зоне СВО / Армия России нанесла удары по военным аэродромам на Украине / ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,