ВС РФ взяли под контроль поселок в Харьковской области

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Бойцам ВС РФ удалось взять под контроль поселок Бочково в Харьковской области.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, за прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – добавили в МО.

За сутки средства противовоздушной обороны перехватили 11 авиабомб и 256 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

