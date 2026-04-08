Украину снабжают химическим оружием через наемников и западные спецслужбы. Поставки токсинов могут указывать на подготовку провокаций в зоне спецоперации. Так Киев надеется вернуть внимание мирового сообщества, которое сейчас приковано к Ближнему Востоку.

Наемники и западные спецслужбы доставляют на Украину токсичные вещества и химические боеприпасы, рассказал «Известиям» постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. «Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран. Все передаваемые нами данные основаны на достоверных материалах и сведениях, полученных от Минобороны России», – подчеркнул дипломат.

Среди средств индивидуальной защиты на Украину завозят крупные партии слезоточивых газов, которые вызывают утрату дееспособности, спутанность сознания, потерю ориентации и памяти на несколько суток. «Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО», – добавил Тарабрин.

По его словам, потенциальным инструментом провокации может стать применение химического оружия на недавно закрепленных российской армией позициях, а затем они могут в этом обвинить РФ. В связи с событиями вокруг Ирана США, Европа и другие мировые игроки стали меньше внимания уделять украинскому кризису, что означает снижение объемов военной и финансовой поддержки. Провокация с применением химического оружия, как показывает опыт сирийского конфликта, позволяет мгновенно переключить глобальное внимание и сформировать мощнейшее давление на обвиняемую сторону.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что Киев за последние несколько лет показал готовность идти на провокации любого рода. В частности, власти РФ неоднократно предупреждали о рисках взрыва «грязной бомбы» и угрозе передачи Украине ядерных зарядов. Провокациями можно считать и недавние нападения на логистические центры РФ в Ленинградской области, а также подрыв «Северных потоков».

Кроме США в химической программе Украины задействована и Германия, еще три года назад Киев закупил в Берлина партию триэтаноламина и азотсодержащего соединения натрия для создания иприта. Кроме того, запасами химического оружия ранее обладали Албания и Болгария, у которых Украина могла приобрести токсичные вещества.

Более того, у Киева есть возможности для создания собственных отравляющих боеприпасов. По данным постпреда РФ при ОЗХО, украинские власти развернули сеть химических лабораторий, которые занимаются производством отравляющих веществ общеядовитого действия и средств их доставки. Многие химикаты, используемые ВСУ, «намешаны» кустарным способом из подручных средств – с точки зрения КЗХО, их применение запрещено.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube