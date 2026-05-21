Российская Армия продолжает наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Северная группировка войск ВС РФ взяла под контроль село Шестеровка Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Бабка, Гранов, Рясное, Старица и Избицкое.

«В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Иволжанское, Запселье и Дегтярное», – добавили в МО.

За минувшие сутки авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения дронов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО перехватили три управляемые авиабомбы и 516 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

