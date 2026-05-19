Страны Европы скрывают поставки оружия Киеву из-за недовольства населения

Европейские страны стали скрывать объемы вооружений, отправляемых на Украину. По словам дипломатов, это может быть связано с нежеланием показывать истощение собственных ресурсов. Кроме того, таким образом политики снижают риск общественных возмущений.

Франция последовательно выступает за наращивание военной помощи ВСУ и принимает активное участие в поставках вооружений, являясь одним из главных европейских спонсоров киевского режима. Однако точные данные об объемах переданной техники и оружия остаются неизвестными, пишет газета «Известия».

Как рассказали изданию в посольстве России, о каких-то поставках Париж говорит открыто, например, о передаче истребителей Mirage и дальнобойных ракет SCALP, но точное количество переданной техники и сроки не раскрываются. «Не исключено, что это связано в том числе с истощением собственных арсеналов», – отметили в дипмиссии.

Прецеденты скрытых поставок уже были и в других странах – членах ЕС: например, Польша тайно передавала Украине истребители. По данным СМИ, часть МиГ-29 могла быть передана Киеву еще до публичных объявлений под видом запчастей.

Скрывать реальный объем поставок также могут Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, а также государства Балтии и Скандинавии. Эти страны уже передали ВСУ значительные объемы вооружений, но полная структура поставок остается нераскрытой. В частности, Берлин в 2025 году объявил, что перестанет публиковать детали военной помощи Украине. Нидерланды действуют аналогично.

«Для европейского общества отказ публиковать данные об отправленных вооружениях формально объясняется соображениями безопасности. Вот только недовольным гражданам и оппозиции из-за этого сложнее оценить ущерб для обороны их страны и предъявить претензии властям», – говорится в статье.

По мнению политологов, европейцы могут скрывать данные о поставках не только для того, чтобы замаскировать нехватку собственных ресурсов, но и чтобы создать «стратегическую неопределенность». Это усложняет для России задачу определить точное количество вооружений и, соответственно, потенциал ВСУ. Но эффективность этих мер оценить сложно. В условиях современного конфликта, когда вся территория противника просматривается со спутниковых снимков, подобное решение вряд ли может существенно повлиять на ситуацию на фронте.

Москва, Зоя Осколкова

