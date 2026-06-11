Лидеры «евротройки» нацелены на войну: МИД России оценил «мирное» заявление Британии, Франции и Германии

Лидеры «евротройки» в лице Великобритании, Германии и Франции в своем заявлении по урегулированию на Украине выдвигают заведомо неприемлемые для Москвы условия и фактически нацелены на войну. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В заявлении трех европейских лидеров нет ничего нового. Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 гг. в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая тупиковую «формулу Зеленского». О тех форумах давно никто не вспоминает, потому что они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, лидеры ЕС только делают вид, что призывают к миру, а «на деле выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы».

Ранее МИД России сообщил о встрече заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина с послами Британии, Франции и Германии в России по их просьбе. Российский дипломат указал им на деструктивную политику руководства из государств по отношению к украинскому кризису, которая нацелена на продолжение боевых действий.

Москва, Анастасия Смирнова

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