СМИ узнали о планах фон дер Ляйен по ограничениям для украинских беженцев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет ограничить прием украинских беженцев в ЕС. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой письмо председателя ЕК, направленное главам государств и правительств европейских стран.

Ранее в Германии глава МВД Александр Добриндт заявил, что необходимо отказаться от автоматического предоставления статуса защиты в ЕС для украинских мужчин призывного возраста.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет ограничить прием военных беженцев из Украины в Европейском Союзе. Немецкий политик анонсировала предложение брюссельских властей, которое должно ограничить упрощенные правила приема для украинских граждан», – сообщает агентство.

В настоящее время нет подробностей, какие именно меры будут предложены ЕК в части ограничений для украинских беженцев. Однако европейские политики склоняются к тому, что временная защита должна быть ограничена таким образом, чтобы ее продление не подрывало способность Украины к самообороне.

Издание Politico также сообщало, что ЕС намерен ввести ограничение доступа к режиму временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Сейчас в отношении украинских беженцев действует Директива ЕС о массовом притоке.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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