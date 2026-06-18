В России обсуждают варианты для возврата заблокированных за границей активов

В России прорабатывают новые этапы обмена заблокированных за рубежом активов. Европейские и американские инвесторы в этом заинтересованы, однако западные регуляторы препятствуют этому процессу. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Механизм по обмену заблокированными активами разработали еще в 2023 году. Президент подписал указ, согласно которому иностранные ценные бумаги россиян, замороженные на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, разрешили обменять на заблокированные в РФ активы иностранцев, которые хранятся на специальных счетах.

Первый этап обмена завершился в августе 2024-го. Тогда зарубежные инвесторы выкупили активы на 8,1 млрд рублей, а россияне могли обращаться только за обменом бумаг стоимостью не более 100 тыс. рублей на человека. Второй этап запустили в сентябре 2024-го, но итоговая обмененная сумма оказалась еще меньше. На конец марта 2025 года в Euroclear Bank хранилось замороженных российских активов на 195 млрд евро (порядка 18 трлн рублей). При этом у иностранных инвесторов, по последним данным, находилось около 500 млрд рублей.

«Мы смотрим на то, чтобы бизнесу и гражданам давать возможность получать заблокированные средства. И ряд таких инициатив уже сработал», – рассказал Чебесков «Известиям».

По словам экспертов, существуют три направления возврата средств: новые обмены активами, использование заблокированных средств нерезидентов в России и индивидуальные лицензии западных регуляторов. Однако каждый из этих механизмов сталкивается с серьезными ограничениями.

Предыдущие сделки по обмену в основном стали возможными благодаря тому, что на старте первого этапа позиция ЕС и Бельгии не была сформулирована окончательно. Но затем Еврокомиссия прямо запретила участие в такой схеме из‑за санкционного статуса НРД. Для появления полноценного механизма обмена потребуется либо внесение изменений в санкционные регламенты ЕС, либо принятие специального решения на уровне Европейского союза, которое прямо разрешит подобные операции и установит условия их проведения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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